«Я не шучу»: когда Турцию вновь накроют страшные землетрясения

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Сейсмолог Герюр: Турция переходит в фазу землятресений

«Я не шучу»: когда Турцию вновь накроют страшные землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Sholaita Iriawan

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Стамбул, считает эксперт, уже сейчас необходимо готовить к последствиям природных бедствий.

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что Турция переходит в активную фазу землетрясений. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Он отмечает, что самые серьезные последствия ожидаются в Стамбуле. Поэтому подготовка города к рискам, которые необходимо максимально минимизировать, имеет чрезвычайную важность.

«Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения», — говорит эксперт.

Ранее ученый уже заявлял о необходимости принятия мер в связи с высокой вероятностью разрушительных последствий землетрясений в Стамбуле. Это сподвигло власти принять решение о расселении жителей 1,5 миллиона квартир не сейсмостойких домов.

Однако, по заявлению мэра Стамбула Экрема Имамоглу, эту инициативу невозможно осуществить, поскольку город перенаселен. Градоначальник понимает, что землетрясение неизбежно, но уверен, что никто не может предсказать в точности, когда оно произойдет.

По расчетам властей, если землетрясение достигнет магнитуды 7,5, в Стамбуле будут разрушены 90 тысяч зданий. Это означает, что почти 4,5 миллиона граждан потеряют жилье.

При этом 12 августа на востоке и юге Турции уже случились два землетрясения магнитудой 4,9 и 3,7. В начале февраля сильнейшие землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны недалеко от границы с Сирией.

Жертвами землетрясения тогда стали 50 тысяч человек. Впоследствии в регионе происходили периодические толчки, но гораздо меньшей силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди в панике прыгали из окон во время землетрясения в Турции.

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