Аналогов нет: новейшие истребители представили на форуме «Армия-2023»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 50 0

Новейшие истребители представили на форуме «Армия-2023»

Аналогов нет: новейшие истребители представили на форуме «Армия-2023»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Уникальные летательные аппараты в скором времени начнут применяться. Какие у них характеристики?

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023», который прямо сейчас проходит в подмосковной Кубинке, впервые была показана самая современная модификация истребителя Су-30СМ2, которая предназначена для завоевания и удержания господства в воздухе, патрулирования государственных границ, перехвата воздушных целей, а также ударов по противнику на земле.

Одним из главных преимуществ новой модели стала силовая установка, которая призвана увеличить вместимость боезапаса и оборудования, а также позволяет развивать скорость до 2125 км/ч, что почти в два раза быстрее скорости звука.

Кроме того, в экспозиции представлены истребитель пятого поколения Су-57, предназначенный для уничтожения воздушных и наземных целей, и бомбардировщик Су-34 с улучшенным оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, который способен наносить удары по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, находясь в состоянии сильного противодействия средствами ПВО противника, сложных метеорологических условиях и в любое время суток.

Помимо новых разработок, на форуме также была представлена экспозиция авиационной техники, включающая более 30 образцов самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форум «Армия-2023» собрал гостей и участников из 70 стран.

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