Город в Канаде эвакуируют из-за приближения лесных пожаров

Эфирная новость 31 0

Так, 20 тысяч человек получили предписания покинуть свои дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chuck Stoody; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Из-за лесных пожаров на севере Канады эвакуируют целый город. Так, 20 тысяч человек получили предписания покинуть свои дома.

Для их спасения в зону бедствия власти направляют автобусы и самолеты. Уже выстроились гигантские пробки на выездах из города.

Специалисты говорят, что при отсутствии осадков и при таком ветре, как сейчас, огонь уже к выходным доберется до жилых домов. На окраинах города — красное зарево от бушующих пожаров, а жители тем временем задыхаются от едкого дыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что испанский остров Тенерифе охвачен огнем. Сотни человек эвакуировали из зоны бедствия, но пламя все ближе подступает к густонаселенным районам.

Чтобы выбраться, оставшимся придется ехать по дорогам, которые уже охвачены пламенем. Стихия уничтожила почти 2000 гектаров леса.

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

20:03
Болезнь сгубила: как у клоуна Андрюши мог развиться некроз желчного пузыря
19:54
Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании
19:42
Ангар с техникой ВСУ уничтожили ракетным ударом в Днепропетровской области
19:34
Молодая любовь всегда рядом? Кто ухаживает за 92-летним Иваном Краско
19:23
«Привет, косолапый»: медвежонка-попрошайку заметили в ХМАО
19:16
Назвать позывной: боевикам ВСУ дали способ сдаться в плен армии России

Сейчас читают

Не падайте духом: прогноз Таро на неделю с 21 по 27 августа
«Чтобы родственники не ругались»: кому достанется наследство Ивана Краско
Нет аналогов в мире? В России изобрели «капсулу бессмертия»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку