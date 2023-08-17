Дороги охвачены пламенем: что происходит на фоне пожаров на Тенерифе

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Две тысячи гектаров леса сгорели на Тенерифе из-за природных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein; 5-tv.ru

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Огонь все ближе подступает к густонаселенным районам.

Испанский остров Тенерифе охвачен огнем. Сотни человек эвакуировали из зоны бедствия, но пламя все ближе подступает к густонаселенным районам.

Чтобы выбраться, оставшимся придется ехать по дорогам, которые уже охвачены пламенем. Стихия уничтожила почти 2000 гектаров леса.

Для тушения привлекли всю технику, что есть на острове, но справиться с огнем не удается. Пламя быстро распространяется из-за низкой влажности и сильных порывов ветра, а начался пожар в местном национальном парке именно из-за продолжительной засухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более трех тысяч человек эвакуированы из-за крупного природного пожара на юге Франции. Огонь охватил около 500 гектаров леса.

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