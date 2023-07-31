Песков рассказал, примет ли участие Путин в Генассамблее ООН

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Песков заявил об отсутствии планов у Путина участвовать в Генассамблее ООН

Песков рассказал, примет ли участие Путин в Генассамблее ООН

Фото: www.globallookpress.com / Felix Zahn/photothek.net via www

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Мероприятие намечено на сентябрь текущего года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, поедет ли Владимиру Путин в сентябре в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной ассамблеи ООН.

«Пока таких планов у президента нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Прежде Путин объяснил, почему не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа. При этом российский лидер отметил, что поддерживает контакты со всеми коллегами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии.

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