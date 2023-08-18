Плотный ужин? Анну Хилькевич заподозрили в третьей беременности

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 141 0

Актриса Анна Хилькевич появилась в кафе с округлившимся животом

Плотный ужин? Анну Хилькевич заподозрили в третьей беременности

Фото: www.globallookpress.com / Anna Khilkevich

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Звезда «Универа» появилась на праздновании дня рождения Нюши с округлившимся животом.

Актриса Анна Хилькевич 16 августа посетила мероприятие в честь дня рождения певицы Нюши. Обладательница идеальной фигуры в этот раз появилась на публике с округлившимся животом, пишет издание Super.ru.

Как считает издание, пикантную особенность, бросающуюся в глаза, нельзя списать на плотный ужин. К тому же, весь вечер Хилькевич не притрагивалась к алкоголю.

Официально появившиеся слухи о возможной третьей беременности актриса пока не прокомментировала. Хилькевич и бизнесмен Артур Волков в браке уже восемь лет, они воспитывают двоих дочерей: Арианну и Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хилькевич в честь дня рождения дочери устроила вечеринку в стиле «Барби». Актриса вместе с наследницами оделись в розовые наряды, чтобы придать себе образ популярных игрушек.

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