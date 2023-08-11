Стоимость запредельная: Хилькевич в честь дня рождения дочери устроила вечеринку в стиле «Барби»

Хайп вокруг кукол Барби не утихает. Все благодаря одноименному фильму с Марго Робби и Райаном Гослингом. Вот и актриса Анна Хилькевич не отстает от трендов. Она устроила день рождения для дочери в стиле Барби. Об этом звезда «Универа» сообщила в своем Telegram-канале.

Актриса опубликовала видео с торжества. Праздник проходил на свежем воздухе, а декорации — это явная отсылка на фильм «Барби». Хилькевич и ее дочери оделись в розовые наряды, чтобы придать себе образ популярных игрушек. А вот ее муж почему-то отказался от игр с переодеванием и предпочел остаться в обычной белой футболке и черных шортах.

Кстати, удивительно то, что день рождения дочери семья отпраздновала сильно заранее. Но такому неожиданному поступку нашлось объяснение.

«На самом деле, оно через десять дней, но так как мы уезжаем к этому числу, решили собрать ее друзей сегодня», — призналась актриса.

Также инсайдер портала Super сообщил, что это мероприятие оказалось очень дорогим. Хилькевич, по словам источника, потратила на праздник для дочери миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич ограничивает своих детей.