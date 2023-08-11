Стоимость запредельная: Хилькевич в честь дня рождения дочери устроила вечеринку в стиле «Барби»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 6 0

Актриса организовала тусовку в стиле популярных кукол. Но сколько стоит такое мероприятие?

Стоимость запредельная: Хилькевич в честь дня рождения дочери устроила вечеринку в стиле «Барби»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Хайп вокруг кукол Барби не утихает. Все благодаря одноименному фильму с Марго Робби и Райаном Гослингом. Вот и актриса Анна Хилькевич не отстает от трендов. Она устроила день рождения для дочери в стиле Барби. Об этом звезда «Универа» сообщила в своем Telegram-канале.

Актриса опубликовала видео с торжества. Праздник проходил на свежем воздухе, а декорации — это явная отсылка на фильм «Барби». Хилькевич и ее дочери оделись в розовые наряды, чтобы придать себе образ популярных игрушек. А вот ее муж почему-то отказался от игр с переодеванием и предпочел остаться в обычной белой футболке и черных шортах.

Кстати, удивительно то, что день рождения дочери семья отпраздновала сильно заранее. Но такому неожиданному поступку нашлось объяснение.

«На самом деле, оно через десять дней, но так как мы уезжаем к этому числу, решили собрать ее друзей сегодня», — призналась актриса.

Также инсайдер портала Super сообщил, что это мероприятие оказалось очень дорогим. Хилькевич, по словам источника, потратила на праздник для дочери миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич ограничивает своих детей.

+18° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
97.28
-0.12 107.16
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
Стоимость запредельная: Хилькевич в честь дня рождения дочери устроила вечеринку в стиле «Барби»
1:33
«Луна-25»: прямая трансляция пуска межпланетарной станции с космодрома Восточный
1:22
Новая модернизация автомата Калашникова АК-12: как развивается оружие в России
1:06
Мощный пожар вспыхнул на складе в Одинцово
0:50
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 наносят значительный урон ВСУ и уничтожают технику НАТО
0:33
Зеленский намерен уволить министра обороны Украины Резникова

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Монсон прилетел в Москву, чтобы выйти на ринг в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку