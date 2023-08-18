В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

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Алексей Панков
Алексей Панков 34 0

Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль.

В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

Фото: © РИА Новости / Евгений Самарин

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На базе отдыха в Тюменской области 13 детей отравились парами хлора после посещения бассейна. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Выездная бригада скоро помощи осмотрела пострадавших. Госпитализация понадобилась троим детям 2012, 2015 и 2016 годов рождения.

На месте произошедшего работают специалисты. Роспотребнадзор по Тюменской области провел эпидрасследование по случаю отправления. Уже взяты пробы воды в бассейне и воздухе. Результаты исследования показали, что превышения концентрации хлора на момент отбора в разных точках не выявлено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, дело на свой контроль взяла прокуратура Тюменской области. Глава регионального ведомства Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания детям медицинской помощи.

Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в санатории в Сочи парами хлора отравились десять молодых спортсменов. Их жизням ничего не угрожает.

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