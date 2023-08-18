Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Количество отравившихся шаурмой жителей Владимира увеличилось до 56 человек. Было выявлено 23 новых случая, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«На настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что граждане могли отравиться из-за сальмонеллы, обнаруженной в продукте. Кроме того, известно, что пострадавшие покупали шаурму в разных точках — всего их было пять. Специалисты проводят проверки.

Днем ранее, 17 августа, сообщалось, что во Владимире 17 человек отравились после посещения местных точек быстрого питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после посещения бассейна в одном из санаториев Сочи десять молодых спортсменов попали в больницу.

Тема:
Массовые отравления в России
17 авг
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
7 авг
В Екатеринбурге приговорили шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатом
29 июл
Более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае
29 июл
В Красногорске почти 30 человек попали в больницу после обеда в столовой
28 июл
Острую кишечную инфекцию выявили у 23 человек в детском лагере Удмуртии
26 июл
Несколько детей попали в больницу из-за отравления жидкостью для розжига в Приморье
18 июл
Подростки попали в больницу после купания в море в Туапсинском районе
13 июл
В Амурской области в детском саду отравились 17 детей
12 июл
Названа предварительная причина массового отравления детей в Оренбургской области
12 июл
Роспотребнадзор ищет причину массового отравления детей в Оренбургской области
+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

17:09
Канада ввела санкции против трех московских судов
17:08
Они не смогли сдержать слез: как прощались россияне с клоуном Андрюшей
17:07
Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца
17:03
Американцы столкнулись со странным существом с большими ушами и длинным хвостом
16:56
Нет аналогов в мире? В России изобрели «капсулу бессмертия»
16:53
В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, ребенок в больнице

Сейчас читают

«Чтобы родственники не ругались»: кому достанется наследство Ивана Краско
В Москве простились с народным артистом России клоуном Андрюшей
Она «сморщивается»: чем опасен «синдром Щелкунчика» и что это такое
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку