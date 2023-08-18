Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек
Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
Количество отравившихся шаурмой жителей Владимира увеличилось до 56 человек. Было выявлено 23 новых случая, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«На настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Предварительно установлено, что граждане могли отравиться из-за сальмонеллы, обнаруженной в продукте. Кроме того, известно, что пострадавшие покупали шаурму в разных точках — всего их было пять. Специалисты проводят проверки.
Днем ранее, 17 августа, сообщалось, что во Владимире 17 человек отравились после посещения местных точек быстрого питания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после посещения бассейна в одном из санаториев Сочи десять молодых спортсменов попали в больницу.
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