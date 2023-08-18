Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек

Количество отравившихся шаурмой жителей Владимира увеличилось до 56 человек. Было выявлено 23 новых случая, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«На настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что граждане могли отравиться из-за сальмонеллы, обнаруженной в продукте. Кроме того, известно, что пострадавшие покупали шаурму в разных точках — всего их было пять. Специалисты проводят проверки.

Днем ранее, 17 августа, сообщалось, что во Владимире 17 человек отравились после посещения местных точек быстрого питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после посещения бассейна в одном из санаториев Сочи десять молодых спортсменов попали в больницу.