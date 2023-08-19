Ксения Бородина боится одиночества: «Самый сильный страх»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 55 0

Ксения Бородина призналась, что боится одиночества

Ксения Бородина боится одиночества: «Самый сильный страх»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Телеведущая пережила громкий развод более двух лет назад. Занято ли сейчас ее сердце?

Телеведущая Ксения Бородина больше всего боится одиночества. Однако, по признанию звезды, это не единственные ее страхи.

«Я боюсь быть неоцененной, незамеченной, потерять свободу, быть ограниченной, боюсь потерять близких. Один (страх. Прим. ред.) сложно выделить, но, скорее всего, самый сильный страх — одиночество», — цитирует ее Газета.ру.

Телеведущая развелась с предпринимателем Курбаном Омаровым более двух лет назад. Расставание было громким. От этого брака звезда «Дома-2» воспитывает младшую дочь Теону. За плечами Ксении еще один неудавшийся брак с бизнесменом Юрием Будаговым. От него она родила дочь Марусю.

Занято ли сейчас сердце Бородиной — достоверно неизвестно. Сама телеведущая о личной жизни широко не распространяется. Однако в мае в интервью признавалась, что у нее «есть общение», в котором она чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина вручила семилетней дочери сумку за 200 тысяч рублей.

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