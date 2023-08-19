США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против РФ

США, Япония и Южная Корея заявили о готовности ввести новые санкции против России. Такое заявление сделали представители государств после прошедших совместных переговоров, передает РИА Новости.

Главы государств намерены продолжать поддержку Украины. Кроме того, страны хотят сократить свою зависимость от энергоресурсов из РФ.

«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей», — сказано в документе.

Переговоры между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидо и президентом Южной Кореи Юн Сок Ель прошли в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде. Кроме темы украинского кризиса лидеры обсуждали противодействие растущей силе Китая.

Байден встретится в США с лидерами Южной Кореи и Японии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на совместной пресс-конференции Байден услышал «голос Бога». Президент США забыл, кто выступает следом, и ему подсказали с помощью громкоговорителя.