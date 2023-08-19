Байден услышал «голос Бога» во время выступления на пресс-конференции

На пресс-конференции после встречи с лидерами Японии и Южной Кореи президент США Джо Байден услышал «божественный» голос из громкоговорителя. Выступая перед журналистами, лидер страны немного растерялся, не зная, кто будет выступать после него, передает РИА Новости.

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово. Кому я предоставляю слово?» — поинтересовался Байден.

Затем из громкоговорителя прозвучала подсказка, что следующей слово возьмет глава Южной Кореи Юн Сок Ёля. После этого Байден пошутил о необходимости слышать «голоса Бога», чтобы узнать имя следующего спикера.

«Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это», — пошутил американский лидер.

«Все, к чему прикоснулся, обернулось тленом и прахом»: почему Байден празднует мнимую победу над инфляцией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече лидеры вышеупомянутых стран обсуждали укрепление отношений и военное сотрудничество. Президенты намерены договориться на проведение регулярных учений и обмен разведданными. Сообщается, что таким образом Южная Корея, Япония и США хотят сдерживать набирающий силу Китай.