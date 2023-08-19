Шатры и эко-пикник на газоне: Авербух и Арзамасова отпраздновали двухлетие сына

Звезда «Папиных дочек» поделилась снимками с дня рождения сына Левы.

Двухлетие сына Лиза Арзамасова и Илья Авербух решили отпраздновать, выехав на природу. Звездная пара устроила эко-пикник в кругу родных и близких друзей. Счастливыми снимками с торжества актриса поделилась в своих соцсетях.

Идея концепции обустройства праздника принадлежит самой Арзамасовой. Организацией занималась также она.

«Два года — солидный возраст, решились на широкий семейный круг. И хотя близкие поддержали и сказали, что главное в празднике — душевная атмосфера, красота все-таки имеет значение», — написала актриса.

Лизе удалось передать уютную домашнюю атмосферу, благодаря интересным шатрам и пикнику на газоне. Пара выглядела по-семейному, представ перед гостями в обычных джинсах. Также на празднике было шоу мыльных пузырей.

Праздничное меню состояло из фруктового ассорти, конфет ручной работы, канапе и натуральных лимонадов, куриных шашлычков и пирожных на шпажках.

В гости был приглашен старший брат именинника — Мартин, сын Авербуха и Ирины Лобачевой.

Снимки вызвали у подписчиков умиление.

«Оформление шикарное, праздник удался», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Арзамасова не готовилась к материнству.



