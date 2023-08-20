Продали или украли: в США забили тревогу после пропажи поставляемого оружия ВСУ

Полковник США Макгрегор заявил о пропаже поставляемого Украине оружия
Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett
Куда исчезает техника, стоимость которой исчисляется миллиардами долларов?
Оружие из Соединенных Штатов Америки (США), которое так активно поставлялось на Украину, просто-напросто пропало. Эту информацию сообщил полковник Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях.
«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать», — заявил бывший советник главы Пентагона.
Макгрегор подчеркнул, что американское общество должно внимательно изучить эту ситуацию и решить, есть ли дальше смысл продолжать поддерживать Украину военной помощью.
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