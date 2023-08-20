Собянин: пресечена попытка пролета беспилотника с юга к Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 40 0

Мэр поблагодарил военных за работу.

Собянин: пресечена попытка пролета беспилотника с юга к Москве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Ночью с 19 на 20 августа пресечена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга в сторону столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Атаку удалось предотвратить благодаря работе сил противовоздушной обороны (ПВО). Мэр также поблагодарил военных за их работу.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — сказано в сообщении.

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Собянин: пресечена попытка пролета беспилотника с юга к Москве

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