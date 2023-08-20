Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Граната в данный момент отправлена на исследования, а с мужчиной разбираются военные.

Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский пытался пронести с собой на борт воздушного судна гранату Ф-1, но был оперативно задержан еще при досмотре на входе в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно», — отметили источники в беседе с агентством.

Граната в данный момент отправлена на исследования, а с мужчиной разбираются военные. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленинградской области мужчина кинул страйкбольную гранату в подростков-неформалов.

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