Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета

Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский пытался пронести с собой на борт воздушного судна гранату Ф-1, но был оперативно задержан еще при досмотре на входе в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно», — отметили источники в беседе с агентством.

Граната в данный момент отправлена на исследования, а с мужчиной разбираются военные. По факту случившегося проводится проверка.

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