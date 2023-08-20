«Катастрофа для человечества»: Кеннеди-младший раскритиковал передачу F-16 Киеву
Кеннеди-младший: передача F-16 Киеву станет катастрофой для человечества
Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu
Политик призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший раскритиковал передачу истребителей F-16 Киеву. По его словам, подобный шаг будет выгоден Западу, но всему остальному миру, в частности Украине, грозит катастрофой. Об этом американский политик сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (старое название Twitter — Прим. ред.)
«Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не договориться?» — написал он.
Кеннеди-младший отметил, что поставленные ВСУ западные истребители не повлияют на ход СВО и не защитят ВСУ от краха. Кроме того, считает он, эти самолеты крайне непросты в управлении — украинских боевиков необходимо долго и серьезно обучать их управлению.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов отреагировал на решение американских властей, которые одобрили передачу F-16 в зону СВО. По его словам, российская сторона квалифицирует этот шаг, как угрозу собственной безопасности в ядерной сфере. Поставки данного типа истребителей он назвал безумием.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о способности России бороться с F-16.
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