В США заявили о способности России бороться с F-16

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Генерал США Хекер: российская армия сможет бороться с истребителями F-16

В США заявили о способности России бороться с F-16

Фото: Reuters / CASPER PEMPEL

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Те, кто ждет, что американские самолеты начнут «громить» российскую ПВО, едва вступив в бой, будут жестоко разочарованы.

Противовоздушная оборона (ПВО) России способна противостоять истребителям F-16. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе генерал Джеймс Хекер.

«F-16 были бы улучшением для ВВС Украины, но любой, кто ожидает, что они начнут сбивать российские средства ПВО, как только они вступят в бой, скорее всего, будет разочарован», — цитирует генерала Business Insider.

Также Хекер считает, что F-16 не смогут достаточно близко подобраться к самолетам ВКС РФ из-за угрозы поражения российскими ракетами класса «земля-воздух».

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы одобрить передачу киевскому режиму истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Он уточнил, что этим занимаются инструкторы из Дании и Нидерландов, при этом США «полностью интегрированы» в процесс.

Днем ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина вряд ли получит обещанные американцами истребители F-16 в этом году.

Как сообщал 5-tv.ru, по мнению аналитиков американской газеты Defense News, попытка использовать истребители F-16 лишь осложнит операции и усугубит без того тяжелое положение украинских сил на линии соприкосновения.

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