«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
Телеведущая Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем
Фото: Instagram* / borodylia
Телеведущая пошла на серьезные изменения во внешности. Но оценили ли такие перемены поклонники?
Телеведущая Ксения Бородина часто экспериментирует со своим образом. Но вот к своим волосам она прикасалась очень редко. Однако теперь так или иначе женщина решилась на новую прическу. И этим она очень сильно удивила своих фанатов.
Звезда «Дома-2» опубликовала кадры нового образа в своем личном блоге. Теперь у нее длинные и прямые волосы, а по середине рваная челка спускается на глаза.
«Не бойтесь экспериментировать», — написала телеведущая.
Фанаты бурно стали обсуждать новый имидж Бородиной. Но, судя по комментариям, большинству подписчиков не понравился обновленный образ телеведущей.
«Ну нет. Никогда с челкой вас не представляла. Маленький аккуратное лицо, зачем его закрывать на половину волосами? Промах»;
«Вам ничего не надо менять»;
«Абсолютно не идет»;
«Я испугалась», — написали фанаты звезды «Дома-2».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина боится одиночества.
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