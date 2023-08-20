«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической

Телеведущая пошла на серьезные изменения во внешности. Но оценили ли такие перемены поклонники?

Телеведущая Ксения Бородина часто экспериментирует со своим образом. Но вот к своим волосам она прикасалась очень редко. Однако теперь так или иначе женщина решилась на новую прическу. И этим она очень сильно удивила своих фанатов.

Звезда «Дома-2» опубликовала кадры нового образа в своем личном блоге. Теперь у нее длинные и прямые волосы, а по середине рваная челка спускается на глаза.

«Не бойтесь экспериментировать», — написала телеведущая.

Фанаты бурно стали обсуждать новый имидж Бородиной. Но, судя по комментариям, большинству подписчиков не понравился обновленный образ телеведущей.

«Ну нет. Никогда с челкой вас не представляла. Маленький аккуратное лицо, зачем его закрывать на половину волосами? Промах»;

«Вам ничего не надо менять»;

«Абсолютно не идет»;

«Я испугалась», — написали фанаты звезды «Дома-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина боится одиночества.

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