Создатели «Самого русского хита» победили на международном конкурсе «АвторА!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 53 0

Авторы трека, который звучит отовсюду, похвастались и другими новинками: такие разные и такие запоминающиеся! Поздравил фаворитов и сам SHAMAN!

Создатели «Самого русского хита» победили на международном конкурсе «АвторА!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO

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Создатели «Самого русского хита» победили на международном конкурсе «АвторА!». Молодые и перспективные Дилара Хайруллина и Николай Чебанов отличились не только написанием модного трека, но и подали на рассмотрение жюри столько песен, что общая их совокупность превышала заявки всех других участников состязания!

Дилара и Николай сумели пополнить репертуары сразу нескольких российских исполнителей. Юлианне Карауловой они написали песню под названием «Сильная», молодому и перспективному Ване Дмитриенко — «Хатико», а юной Лизе Глебовой они подарили песню «Интерес».

Трек-победитель в свою копилку забрал SHAMAN. Он лично поздравил создателей «Самого русского хита».

«Благодарю ребят за „Самый русский хит“, который очень органично вошел в мой репертуар. У них есть творческое чутье и масса кипучей энергии — все, что нужно для того, чтобы писать крутые песни, быть востребованными. Уверен, имена Диляры и Николая мы еще неоднократно услышим на различных музыкальных премиях, где их композиции будут отмечены престижными наградами», — подчеркнул SHAMAN в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Вручал награды Диларе и Николаю первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Торжественная церемония состоялась на главной сцене юбилейного фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму.

«Я хочу сказать огромное спасибо Игорю Матвиенко, который придумал этот конкурс. Потому что это очень по-нашему. Россия всегда про авторство. Не просто про копирование, про повторение, а про созидание, про творчество», — заключил Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков получил именную звезду на фестивале «Таврида. АРТ».

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Создатели «Самого русского хита» победили на международном конкурсе «АвторА!»

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