Владимир Машков получил именную звезду на фестивале «Таврида. АРТ»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков приехал на фестиваль «Таврида. АРТ». Актер получил именную звезду на арт-объекте «Маяк», под которую заложил послание будущим поколениям. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Машков отметил, что атмосфера «Тавриды» позволит «развивать великую русскую культуру». Народный артист РФ также подчеркнул, что Западу не удастся ее отменить, несмотря на усилия.

«Вы знаете, как сказал Лев Николаевич Толстой, усвой, что сделали предшественники и иди дальше. Я надеюсь, что атмосфера „Тавриды“, вдохновение, которое здесь дарят, воздух, ветер, люди, дадут нам возможность развивать нашу великую русскую культуру. Сегодня часто говорят об отмене нашей, русской культуры. Я вот задал себе вопрос: можете ли вы остановить ветер? Можете ли вы остановить волны океана? Конечно, нет, потому что это стихия. А наша русская культура — это великая стихия, стихия любви», — отметил Машков.

Традиция открывать именные звезды на «Маяке» появилась несколько лет назад в честь премии «Легенды Тавриды». Ее учредили молодые деятели культуры — участники проектов арт-кластера «Таврида» для своих наставников и учителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов «Тавриды. АРТ». Лидер страны подчеркнул, что фестиваль объединяет представителей многих творческих профессий.