МО РФ: украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ в Подмосковье

В Подмосковье силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), он упал в безлюдном районе. Об этом сообщает утром 20 августа Министерство обороны страны.

По предварительным данным, разрушений на земле нет, также обошлось без пострадавших.