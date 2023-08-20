МО РФ: украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ в Подмосковье
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Пострадавших и разрушений нет.
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
В Подмосковье силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), он упал в безлюдном районе. Об этом сообщает утром 20 августа Министерство обороны страны.
По предварительным данным, разрушений на земле нет, также обошлось без пострадавших.
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