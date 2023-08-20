Российские ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что информации о пострадавших или разрушениях из региона не поступало. Примечательно, что в Белгородской области сегодня сбивают не первый дрон ВСУ. В районе 14:00 киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории РФ с помощью двух БПЛА.

Другие регионы страны сегодня также подверглись атакам украинской стороны. Три дрона-камикадзе были ликвидированы в Ростовской области. Направляющийся в Москву украинский беспилотник был сбит средствами РЭБ в Подмосковье. Еще один беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске.