Появились кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске
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По предварительной информации, пострадали пять человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. Известно, что вражеский дрон упал на крышу здания вокзала.
В результате удара были выбить стекла. На полученных 5-tv.ru кадрах видно, что осколки рассыпались по вестибюлю вокзала. Осколочные ранения разной степени сложности получили пять человек.
Губернатор региона Роман Старовойт прокомментировал ситуацию. По его словам, после столкновения БПЛА с крышей на месте произошел пожар.
Атака на курский железнодорожный вокзал была совершена минувшей ночью, 20 августа. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. На месте продолжают работать оперативные службы города. В том числе они занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
Известно также, что сегодня киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве. Вражеский беспилотник был сбит средствами РЭБ в Подмосковье. О пострадавших не сообщалось, временно была ограничена работа двух столичных аэропортов — Внуково и Домодедово.
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