Появились кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 367 0

По предварительной информации, пострадали пять человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. Известно, что вражеский дрон упал на крышу здания вокзала.

В результате удара были выбить стекла. На полученных 5-tv.ru кадрах видно, что осколки рассыпались по вестибюлю вокзала. Осколочные ранения разной степени сложности получили пять человек.

Губернатор региона Роман Старовойт прокомментировал ситуацию. По его словам, после столкновения БПЛА с крышей на месте произошел пожар.

Атака на курский железнодорожный вокзал была совершена минувшей ночью, 20 августа. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. На месте продолжают работать оперативные службы города. В том числе они занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
 
Известно также, что сегодня киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве. Вражеский беспилотник был сбит средствами РЭБ в Подмосковье. О пострадавших не сообщалось, временно была ограничена работа двух столичных аэропортов — Внуково и Домодедово.
+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Спасатели борются с пожаром на складе Ozon в подмосковном Подольске — видео
11:37
Замурованный скелет: в подвалах Оперы действительно мог жить «призрак»
11:26
«Она для нас тоже герой»: в честь убитой Дарьи Дугиной в Донецке назвали улицу
11:08
Ученые: каждое третье уведомление в смартфоне ухудшает настроение
10:59
Любовный треугольник: Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину
10:47
Участники «Тавриды. АРТ» спели вместе со звездами на конкурсе русской песни

Сейчас читают

Появились кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске
Он вел ее за ручку: где находится сейчас жена Зеленского и кто с ней рядом
«Западная техника здесь долго не живет»: обстановка на фронте в Запорожье
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку