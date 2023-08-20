Появились кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске

Появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. Известно, что вражеский дрон упал на крышу здания вокзала.

В результате удара были выбить стекла. На полученных 5-tv.ru кадрах видно, что осколки рассыпались по вестибюлю вокзала. Осколочные ранения разной степени сложности получили пять человек.

Губернатор региона Роман Старовойт прокомментировал ситуацию. По его словам, после столкновения БПЛА с крышей на месте произошел пожар.