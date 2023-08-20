Лидер мятежников в Нигере заявил о планах Франции напасть на страну

В африканском государстве до сих пор находятся около полутора тысяч французских военных.

Франция планирует нападение на Нигер. Об этом заявил лидер нигерских мятежников генерал Абдурахман Тчиани на переговорах с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает AP.

«Тчиани также неоднократно высказывал опасения, что Франция, которая располагает в стране примерно 1500 военнослужащими, а также проводила обучение вооруженных сил Нигера и совместные операции с ними, активно планирует нападение», — цитирует агентство анонимного чиновника.

Источник добавил, что Тчиани призвал ЭКОВАС отменить санкции, однако не смог ничего предложить взамен. Военные Нигера также извинились за проявленное ранее неуважение к сообществу, но отказались вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

В этот же день Тчиани в эфире телеканала Al-Jazeera заявил, что ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако будут противостоять любому ее проявлению. Лидер мятежников также предупредил, что любая интервенция со стороны ЭКОВАС будет расцениваться как попытка оккупации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прошедшие в Нигере переговоры между делегацией ЭКОВАС и мятежниками не принесли весомых плодов. По итогу двухчасовой дискуссии четкого плана дальнейших действий выработать не удалось.