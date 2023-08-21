«Потерял пьяный ухажер матери»: в Петербурге пропала двухлетняя девочка

Последний раз ребенка видели на проспекте Маршала Блюхера.

В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка. Ориентировку на ребенка распространяют волонтеры «ЛизаАлерт», которые подключились к полиции в поисках малышки. С воскресенья, 20 августа, местоположение маленькой Евы неизвестно.

Как стало известно KP.RU, мама девочки недавно попала в больницу, ей пришлось оставить дочку со своим молодым человеком. По предварительным данным, он немного загулял после употребления алкоголя, и потерял девочку.

Источник издания также подчеркнул, что семья, в принципе, нормальная, на учете не состоит. Просто ухажер «напился в зюзю», следователи в данный момент его опрашивают.

«Просто ребенку не повезло остаться с этим ухажером матери. Тот пошел гулять с ней, напился в зюзю и потерял девочку», — объяснил посвященный в детали человек.

Двухлетняя Ева была одета в розовую панамку, сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы. Если вам что-нибудь известно о местонахождении Евы, просьба позвонить в 112.

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