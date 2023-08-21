В Дагестане задержали бойца поп-ММА Мурада Легенду
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Правоохранительные органы официально данную информацию пока не прокомментировали.
Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte
В Дагестане задержали бойца поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя — Исрапил Рамазанов — Прим. ред.). Об этом сообщает Telegram-канал «Жемчужина юга».
По имеющейся на данный момент информации, спортсмен ударил одного из работников парка в Дербенте. Ранее Исрапил Рамазанов был судим за изнасилование.
Полиция пока не прокомментировала данный инцидент. Все подробности уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что аспиранта УрФУ из Габона зарезали в Екатеринбурге.
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