Дьявол во плоти: дело медсестры-убийцы из Великобритании приняло новый оборот

На семерых детях обвиняемая не остановилась, уверены полицейские.

Признанная виновной в убийстве семерых новорожденных младенцев британская медсестра Люси Летсби могла причинить вред еще десяткам малышей во время работы в больницах на северо-западе Англии. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 33-летняя женщина травила младенцев инсулином, а также вводила им в организм воздух. Однако после того, как суд признал Летсби виновной в семи преступлениях, в деле появились новые подробности.

Так, полицейские нашли еще 30 младенцев, чьи имена и фамилии фигурировали в «подозрительных историях» на северо-западе Британии, где работала подозреваемая. Если вина Летсби будет доказана, суд может перенести дату финального заседания — предварительно, итоговое слушание назначено на 21 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство больницы проводило внутреннее расследование «необъяснимых смертей», однако медсестра попала под подозрение только в 2017 году.