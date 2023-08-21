Вплоть до смерти? Раскрыта неочевидная опасность аллергии на пчел

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Алина Крылова
Алина Крылова 51 0

Врач-иммунолог Чурюкина: аллергия на пчел может привести к летальному исходу

Вплоть до смерти? Раскрыта неочевидная опасность аллергии на пчел

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Может ли встреча с насекомыми отправить человека на тот свет?

Различные аллергии встречаются достаточно часто, но умалять их опасность не стоит. Так, непредвиденными обстоятельствами может обернуться реакция на укусы пчел, шмелей и ос. Чаще всего от высыпаний и других нежелательных проявлений страдают дети и мужчины, объясняет aif.ru начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО РостГМУ, кандидат медицинских наук Элла Чурюкина.

Степень проявления симптомов также разнится в зависимости от возраста и состояния здоровья: в иных случаях отделаться температурой и высыпаниями просто не получится. Причинами смерти в особенно тяжелых случаях служат болевой синдром и внезапная остановка сердца.

Чтобы определить и, по возможности, предупредить у себя аллергию, Чурюкина советует сдавать анализы крови. Присутствие повышенного количества эозинофилов может указывать на возможные проблемы.

Чтобы избежать укусов опасных насекомых, людям с подтвержденным диагнозом стоит следовать особым рекомендациям. Так, о посещении рынков и базаров, а также о прогулках на природе лучше забыть.

Кожу врачи советуют обязательно обрабатывать «отпугивающими» насекомых спреями. Окна в квартире нужно защищать противомоскитными сетками, чтобы ограничить возможность попадания «крылатых» внутрь помещения.

Старайтесь избегать сладких ароматов и отдушек в духах, лаках для волос, гелях для душа и шампунях. Такие запахи, как отмечается, привлекают насекомых.

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