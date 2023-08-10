«Требуют особого внимания»: как помочь ребенку после укуса комара в веко

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Врач Газизова: укушенное комаром веко нужно обработать мазью с антибиотиком

«Требуют особого внимания»: как помочь ребенку после укуса комара в веко

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Данная проблема становится особенно актуальной в летний сезон.

Насекомые нередко кусают детей в веко — в таком случае необходимо обработать эту область мазью с антибиотиком. Об этом сообщила врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова.

Если при этом образуется отек, необходимо промыть участок раствором глазного антисептика — альбуцидом — и незамедлительно обратиться к врачу. При этом Газизова отметила, что подойдут лишь глазные антисептики — не хлоргексидин, передает Газета.ру.

«Если укусила простая мошка или комар, возникают зуд и покраснение, с ними можно справиться самостоятельно. Достаточно обработать веко антибиотикосодержащей глазной мазью. Сильный отек требует обращения к врачу, который назначит наружные и внутренние антигистаминные препараты от аллергии. Особого внимания требуют раны после укусов, из которых выходит гной: нужна медицинская помощь, чтобы исключить наличие абсцесса», — пояснила специалист.

В случае, если в веко укусила пчела, нужно сразу обратиться к офтальмологу или в приемный покой, чтобы удалить жало. Сделать это самостоятельно в домашних условиях невозможно.

Аллергические реакции могут быть разными: покраснение, отек, зуд или опухлость. Если человек страдает хронической аллергией, можно принять и антигистаминный препарат.

При возникновении отека Квинке лучше сразу вызывать скорую помощь, поскольку его распространение на слизистую гортани может привести к падению уровня кислорода в крови, что смертельно опасно. Он, как отмечается, обычно возникает на слизистой рта, губах, щеках и веках.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли умереть от укуса комара.

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