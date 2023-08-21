«Увлекалась подобным»: выпавшую из окна Михайлову могло убить собственное хобби?

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Победительница шоу «Пацанки» Медведева: Михайлова могла случайно выпасть из окна

«Увлекалась подобным»: выпавшую из окна Михайлову могло убить собственное хобби?

Фото: Telegram / Yuiliya.mihailova / yuiliyamihailova

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Звезда «Пацанок» накануне выпала из окна 22 этажа. Как это могло произойти?

Участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова могла умереть из-за своего хобби. К такому выводу пришла ее экранная подруга Кира Медведева, победившая в седьмом сезоне шоу.

«Что могло стать причиной трагедии, мы можем только догадываться, но, к сожалению, уже не узнаем. Юля могла случайно выпасть из окна, потому что правда увлекалась лазанием по крышам и подобным», — рассказала изданию Газета.ру Медведева.

Михайлова выпала из окна 22 этажа накануне. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Медведева отметила, что запомнила Юлю как открытого человека, которому она смогла довериться во время съемок. Шоу Михайлова тогда покинула, так как ее поймали на лжи: девушка выдумала историю о якобы своей прошлой жизни.

Тогда на нее обрушилась критика остальных участниц «Пацанок» и поклонников. О своем поступке в итоге Михайлова пожалела.

Ранее 5-tv.ru делился подробностями последнего часа жизни звезды «Пацанок» Юлии Михайловой.

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