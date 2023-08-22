МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотниками на Крым

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 30 0

Беспилотники потеряли управление и рухнули в акватории Черного моря в 40 км от полуострова Крым.

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотниками на Крым

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вечером 21 августа в 23:00 успешно пресечена попытка украинских националистов атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Два украинских беспилотниками были быстро обнаружены и подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотники потеряли управление и рухнули в акватории Черного моря в 40 км от полуострова Крым.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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