Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CN
Вызовет ли это скандал в американском обществе? Какова вероятность раскола страны?
От граждан Соединенных Штатов Америки (США) скрывают всю правду о состоянии украинских войск. Об этом сообщил в своем личном блоге кандидат в президенты от демократической партии и политик Роберт Кеннеди-Младший.
«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — написал сообщение политик.
Вопрос, который Кеннеди задал себе и подписчикам — признает ли режим Байдена поражение и вернутся ли нынешние американские власти к вопросу о ведении переговоров с Россией? Уже недавно крупные американские газеты подчеркивали, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя, у них нет на это ресурса, украинская армия постепенно выдыхается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»ю
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