Кеннеди-младший раскрыл большой секрет Белого дома

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 66 0

Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ

Кеннеди-младший раскрыл большой секрет Белого дома

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CN

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Вызовет ли это скандал в американском обществе? Какова вероятность раскола страны?

От граждан Соединенных Штатов Америки (США) скрывают всю правду о состоянии украинских войск. Об этом сообщил в своем личном блоге кандидат в президенты от демократической партии и политик Роберт Кеннеди-Младший.

«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — написал сообщение политик.

Вопрос, который Кеннеди задал себе и подписчикам — признает ли режим Байдена поражение и вернутся ли нынешние американские власти к вопросу о ведении переговоров с Россией? Уже недавно крупные американские газеты подчеркивали, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя, у них нет на это ресурса, украинская армия постепенно выдыхается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»ю 

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