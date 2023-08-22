Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию» для победы над КНР

Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»

Фото: www.globallookpress.com / CNP/Ron Sachs

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Тема:
Украинский кризис

По мнению политика, первым шагом должно стать достижение мира на Украине.

Следующий лидер Соединенных Штатов должен «открыть Россию», считает американский бизнесмен и кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter). И первым делом, полагает государственный деятель, необходимо урегулировать ситуацию на Украине.

По мнению политика, именно так в свое время поступил Ричард Никсон, 36-й вице-президент страны, тоже республиканец, «открыв КНР» во время холодной войны. К слову, в 1974 году на посту президента Никсон досрочно подал в отставку (впервые в истории США) в результате Уотергейтского скандала, связанного с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне.

«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — сказал Рамасвами.

Кандидат в лидеры Штатов подчеркнул, что эти действия необходимы для победы над Китаем. Конфликт с Пекином или Москвой, по его мнению, способен уничтожить США. В стране, отметил политик, сегодня нет достаточно мощных средств обороны, способных противостоять другим ядерным державам. Очевидно, что у американцев будет еще меньше шансов на успех, если КНР и РФ объединятся.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, еще один кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший раскритиковал передачу истребителей F-16 Киеву. Он рассказал, кому на самом деле выгоден этот шаг и что ждет ничего не подозревающую Украину.

Тема:
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