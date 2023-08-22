В причинах смертельного ДТП в Ростовской области, где погибли дети, будет разбираться СК
СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Ростовской области, где погибли дети
Фото, видео: СУ СК РФ по Ростовской области; 5-tv.ru
Среди жертв страшной аварии — четверо детей, младшему из которых было всего три года.
Страшная авария произошла 21 августа в Ростовской области на участке автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. Случившаяся трагедия унесла жизни восьми человек, но самое страшное в произошедшем то, что четверо погибших — дети.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. О том, что происшествие находится на особом контроле правоохранительных органов, сообщает официальный канал Telegram-канал СУ СК РФ по Ростовской области.
Столкновение произошло между легковыми автомобилями «Лада-Приора» и «ВАЗ-2114». По данным ведомства, погибли восемь человек, четверо из них — дети, младшему из которых было всего три года. Все погибшие — местные жители.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
На месте происшествия проводятся экспертизы, которые помогут установить, что стало причиной жуткой аварии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, страшная авария произошла в Волгодонском районе в районе восьми часов вечера.
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