За Россию: в Новосибирске выступит Сергей Бобунец с группой «7Б»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

В Новосибирске выступит Сергей Бобунец с группой «7Б»

За Россию: в Новосибирске выступит Сергей Бобунец с группой «7Б»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Артисты приняли решение дать концерт бесплатно.

Уже в ближайший четверг, 24 августа, в 14:00 в Центральном парке Новосибирска пройдет патриотический опен-эйр фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Гостями фестиваля станут Сергей Бобунец, группа «7Б» и поэт Мария Ватутина.

На фестивале также будут и другие активности: шоу «Сильнейшая нация мира», где представят различные виды единоборств и военно-прикладные дисциплины, кабина, в которой можно будет записать видеообращение российским военным, а также танцевальный мастер-класс Евгении Нугаевой.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдет в 26 городах шести федеральных округах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Григорий Лепс выступил в Донецке перед бойцами СВО.

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