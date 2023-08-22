Долг каждого гражданина: Григорий Лепс выступил в Донецке перед бойцами СВО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Лепс спел в больнице Донецка и поговорил с раненными бойцами

Долг каждого гражданина: Григорий Лепс выступил в Донецке перед бойцами СВО

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Народный артист посетил одну из больниц города.

Григорий Лепс посетил Донецк, где выступил с концертом в одной из больниц города. Об этом сообщает издание ТАСС.

Лепс побывал в Донецке сегодня, 21 августа. Вместе с исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным народный артист России прошел по больничным коридорам, посмотрел, как лежат пациенты, поговорил с раненными бойцами.

«Это долг любого гражданина — помогать военнослужащим. Не обязательно музыканта. Пускай он будет дворником, какая разница», — прокомментировал изданию свой визит певец.

После артист выступил в местном актовом зале, спев свои хиты, в том числе, «Рюмка водки на столе» и «Я счастливый».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разочаровывает Григория Лепса.

 

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