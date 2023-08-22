Долг каждого гражданина: Григорий Лепс выступил в Донецке перед бойцами СВО
Лепс спел в больнице Донецка и поговорил с раненными бойцами
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Народный артист посетил одну из больниц города.
Григорий Лепс посетил Донецк, где выступил с концертом в одной из больниц города. Об этом сообщает издание ТАСС.
Лепс побывал в Донецке сегодня, 21 августа. Вместе с исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным народный артист России прошел по больничным коридорам, посмотрел, как лежат пациенты, поговорил с раненными бойцами.
«Это долг любого гражданина — помогать военнослужащим. Не обязательно музыканта. Пускай он будет дворником, какая разница», — прокомментировал изданию свой визит певец.
После артист выступил в местном актовом зале, спев свои хиты, в том числе, «Рюмка водки на столе» и «Я счастливый».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разочаровывает Григория Лепса.
- 22 авг
- Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16
- 22 авг
- Артиллерийская дуэль: атаки ВСУ на Артемовск успешно отражаются нашими бойцами
- 22 авг
- Итальянский генерал назвал немыслимой победу Украины в конфликте с РФ
- 21 авг
- «Очень люблю»: Яна Поплавская рассказала последние новости о сыне из зоны СВО
- 21 авг
- ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область дроном
- 21 авг
- «Цена заголовков»: как ВСУ попали под удар из-за публикаций СМИ
- 21 авг
- «Возможно, посидим»: Зеленский отреагировал на решение Дании по F-16
- 21 авг
- Каша из «Трех топоров»: ВС РФ уничтожили две гаубицы М777 и другую технику ВСУ
- 21 авг
- Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью
- 21 авг
- «Мы должны защищаться»: отправит ли Швеция истребители Gripen Украине
Читайте также
82%
0.74 102.57
1.09
Нашли ошибку?