Росздравнадзор подтвердил прекращение поставок препарата от гепатита С

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

Ведомство получило соответствующее уведомление.

Росздравнадзор подтвердил прекращение поставок препарата от гепатита С

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen

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Поставки одного из препаратов против гепатита С в Россию прекратились. Об этом сообщил Росздравнадзор, уточнив, что получил соответствующее заявление от компании — производителя.

В пресс-службе РИА Новости уточнили, что это не повлияет на поставки лекарства в страну в 2024 году.

«Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые из американского штата Огайо разработали вакцину, которая призвана помочь людям, страдающим от алкоголизма.

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