Путин: средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России в этом году превысила 73 года, вернувшись к допанденмийному уровню. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас „присела“, как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», — отметил президент.

Прежде такие данные приводил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, данная динамика точно превысила допандемийный период, а младенческая смертность составила 4,1 промилле. К слову, еще в прошлом году был зафиксирован исторический минимум по смерти среди младенцев — 4,4 промилле.

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