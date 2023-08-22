Путин: средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 37 0

По словам президента, показатель вернулся к допандемийному уровню.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; 5-tv.ru

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Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России в этом году превысила 73 года, вернувшись к допанденмийному уровню. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас „присела“, как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», — отметил президент.

Прежде такие данные приводил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, данная динамика точно превысила допандемийный период, а младенческая смертность составила 4,1 промилле. К слову, еще в прошлом году был зафиксирован исторический минимум по смерти среди младенцев — 4,4 промилле.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как как столичным врачам удалось снизить уровень смертности от рака.

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