Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в России

Сегодня в России сложная ситуация с рождаемостью — в этом году на свет появилось меньше малышей, чем в 2022-м. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — сказал президент.

Чтобы решить эту проблему, российский лидер призвал принимать дополнительные меры, в частности, поддерживать будущих мам и в итоге добиться перелома демографической ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми.