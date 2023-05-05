В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 23

Депутат Буцкая рассказала о трех способах помочь молодым семьям с детьми

В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Для повышения рождаемости в России, необходимо помогать молодым родителям в решении квартирного вопроса.

Для семей, которые из-за финансовых возможностей не могут позволить себе оформить ипотеку, нужно обеспечить общежитиями при вузах или предоставлять им аренду на более выгодных условиях, либо выделять на эти цели отдельные социальные выплаты. Об этом URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она отмечает, что семейные общежития должны быть в каждом высшем учебном заведении для того, чтобы родителям могли выделить отдельную комнату для жизни с ребенком.

«К сожалению, такое еще не везде есть. Как только создается семья, рождается ребенок, то в первоочередном порядке выделяется место, где жить. Это может быть специализированная аренда, выплаты, так как ипотеку этим людям никто не даст», — считает Буцкая.

В первую очередь стоит помогать парам до 25 лет. Они сейчас особенно нужны с точки зрения лучшего возраста для рождения детей. Но, к сожалению, не каждая семья может получить ипотеку. Когда выделяют субсидии на квартиру по программе поддержки, они уже должны иметь на руках первоначальный взнос. А если его нет, то и жилья нет. А студентам со стипендии никто ипотеку не даст.

«Нам нужно пристально посмотреть, особенно на студенческие семьи, в которых рождаются дети», — добавляет депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России развивается ипотека под 4% годовых на новостройки.

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