🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 августа, Растущая Луна в знаке Скорпион: при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для любых дел.

♈ Овны

Овны, вам открылся настоящий взгляд на ситуацию, вы теперь видите ясно, почему ничего не получилось. Вы наконец осознаете, что все происходит к лучшему, и Вселенная не просто так уберегала вас от того, что вы хотели. Научитесь отпускать свое прошлое и откройте глаза на настоящее. Все происходит, как должно.

Космический совет: вы готовы к переменам.

♉ Тельцы

Любовь сильнее всех обид и невзгод, Тельцы. Проявите к другим доброту и сострадание, и они ответят вам тем же. Ваша теплота обернет даже самые сложные ситуации в вашу пользу. Никакая сила в мире не сможет помешать вам получить то, что вы заслуживаете, когда вы идете по жизни с верой и улыбкой в сердце.

Космический совет: взгляните на мир глазами любви.

♊ Близнецы

Когда дело доходит до вашей профессиональной деятельности, вы пытаетесь проанализировать ваше недовольство и понять, откуда оно берется. Скорее всего, вы настолько сосредоточились на своей карьере, что заглушили голос своей души. Не стоит принимать импульсивные решения или вносить в свою жизнь радикальные изменения.

Космический совет: создайте баланс между работой и хорошим настроением.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Как вы смеете сомневаться в себе, Раки? Вы столько всего прошли и заслужили высших похвал и наград. Вы получили то, что получили именно за счет своего таланта и блестящих способностей. Прежде чем продолжить делать большие шаги на жизненном пути, задумайтесь - как перестать испытывать синдром самозванца.

Космический совет: жизнь слишком коротка для сожалений.

♌ Львы

Правда в том, что никто не совершенен. Мы все совершаем ошибки. Вопрос не в том, как правильно поступить, а в том, насколько важно проявлять сострадание в наших сердцах, преодолевать дискомфорт и развивать свет в нашей душе.

Космический совет: будьте добрее к окружающим.

♍ Девы

Ваше путешествие к новому "я" только начинается. Раньше вы отвергали какие-то свои стороны и черты, но теперь вы наконец можете принять их и даже полюбить. Смотреть в зеркало редко бывает легко, Девы. Впереди новые цели, как личные, так и профессиональные. Вас ждет долгий путь.

Космический совет: пора ставить новые цели.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Что приносит вам радость, Весы? Что удовлетворяет ваше любопытство? Что дает вам повод вскакивать с постели пружниистой походкой и песней в сердце? Возможно, у вас уже есть ответы на эти волшебные вопросы. Направьте всю свою энергию в нужное русло. Занимайтесь искусством, сочиняйте музыку, пишите стихи.

Космический совет: займитесь искусством.

♏ Скорпионы

Далеко не все люди поддаются на вашу грубую силу. Любовь, доброта и мягкость имеют гораздо большее значение, Скорпионы. Вы можете быть нежным и твердым одновременно. У вас есть интуитивное понимание, когда кто-то вам врет или что-то не договаривает. Прислушивайтесь к нему.

Космический совет: держите баланс между мягкостью и твердостью к другим.

♐ Стрельцы

Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы, Стрельцы! Вселенная хочет, чтобы вы были опьянены любовью и находились в экстазе от радости. Итак, пора это исправлять. Отпустите любое сопротивление, внутреннее и внешнее, когда начнете следовать по нужному пути.

Космический совет: верьте своей интуиции.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Помните о том, что то, что вы ищите, тоже ищет вас, Козероги. Неважно, что именно - новые отношения, партнер по бизнесу или место, которое вы сможете назвать своим домом. Итак, избавьтесь от всего беспорядка, что вас окружает, освободите место для нового.

Космический совет: сделайте генеральную уборку.

♒ Водолеи

Вот, в чем суть Вселенной: мы получаем то, о чем просим, когда готовы это получить. И мы не всегда понимаем, что уже готовы, ответ на этот вопрос есть только у Судьбы. Вместо того, чтобы сомневаться в поддержке, которая на самом деле у вас есть, двигайтесь по жизни с самоотдачей и верой.

Космический совет: правильно попроси, и тогда все получишь.

♊ Рыбы

Если вы переживаете тот или иной опыт, то, значит, вам он по-настоящему нужен. Если что-то не коррелируется с вашими желаниями, значит, вы еще не извлекли все уроки. Избавьтесь от сопротивления и перестаньте задавать такое множество вопросов. Вы готовы исцелиться, преобразиться и вновь стать самими собой, Рыбы.

Космический совет: выбросьте все старое из жизни.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.