Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший

Если бы знаки зодиака выбирали алкоголь по характеру, то вы бы сильно удивились. Предпочтения в спиртном, действительно, сильно различаются в зависимости от характера. Кому какой алкоголь подойдет, 5-tv.ru рассказала западный астролог Алина Лебедева.

Какой алкоголь подходит Овнам

Овны, горячие, импульсивные во всем, начиная от будничной серости, заканчивая ночной жизнью. Они легко и быстро напиваются, особенно если неделя выдалась напряженной. В целом, у них нет каких-то особых предпочтений или зацикливания на алкоголе, но больше всего по ощущениям и послевкусию им подходит огненный абсент, который оставляет сладкое послевкусие, создает жар внутри.

Какой алкоголь подходит Тельцам

А прекрасные Тельцы остановятся на красном вине. Но этим ребятам не подойдет абы какое винишко. Они предпочитают пить алкоголь из элитных сортов винограда и произведенное на лучших заводах мира. Кстати говоря, осторожнее: спокойные и размеренные Тельцы в обычной жизни, разбавив свою кровь алкоголем, могут проявить буйный нрав и стать неуправляемыми.

Какой алкоголь подходит Близнецам

Близнецы — это идеальные алко-компаньоны. Для них важнее компании, чем качество и вкус алкоголя. Главное, чтобы было весело и движово. Но все же, я для близнецов оставлю коктейль B-52. Непростой, многослойный и забирающий все напряжение у своего обладателя. Прямо, как истинный Близнец.

Какой алкоголь подходит Ракам

У Раков с алкоголем разговор «на вы». Уж больно легко они поддаются соблазну, особенно учитывая их тонкую душевную организацию. Поэтому — домашние настоечки, по бабушкиному рецепту, с любимыми людьми будут для Раков, как бальзам на душу.

Какой алкоголь подходит Львам

Великолепные Львы олицетворяют праздник и роскошь во всем. Им крайне важно, где они пьют, что они пьют и с кем они пьют. И поэтому, чтобы поддерживать ощущение празднества постоянно, конечно же, без шампанского здесь не обойтись.

Какой алкоголь подходит Девам

Девы по своей природе слишком щепетильно относятся к своему здоровью, поэтому если и будут пить, то только с намеком на пользу. Коньяк хорош для улучшения пищеварения, снятия усталости, а еще и помогает усваиваться витамину C за счет дубильных веществ в составе. Дева будет точно довольна.

Какой алкоголь подходит Весам

Весы, для вас есть готовая реплика для бармена: «Мартини и водка, взболтать, но не смешивать». Коктейль Джеймса Бонда, который является ярким представителем галантных и очаровательных весов, не зря выбирал этот напиток. Мартини — слабоалкогольный и сладкий на вкус — в сочетании с водкой будет балансировать на грани ощущений.

Какой алкоголь подходит Скорпионам

Скорпионы выбирают из барной карты себе подобных. Крепкие, сильные, агрессивные напитки в чистом виде. Как вариант — бренди или виски с хорошей родословной. Кстати говоря, Скорпионам лучше не напиваться: они могут потерять контроль над своими эмоциями и это может плохо кончиться.

Какой алкоголь подходит Стрелецам

Стрельцы пьют только качественный элитный алкоголь. А если еще и добавить пыль в глаза, заказав то, что не для всех, Стрелец точно придет в восторг. Бурбон — отличный вариант. Во первых, его пьют немногие, а во вторых, название немного будоражит, а необычность привлекает к себе внимание.

Какой алкоголь подходит Козерогам

Козероги выбирают классические строгие напитки. Причем чем больше выдержка, тем лучше для Козерога. Хороший виски заставит хоть немного отвлечься от своих мыслей, расслабиться и раскрепоститься.

Какой алкоголь подходит Водолеям

Водолей любит провокации и шоу, а значит, их алко-вечер не может быть без показательных выступлений. Поэтому он точно не устоит перед самбукой с зернами и языками пламени. Здесь он покажет, на что способен. Но Водолеям большое количество алкоголя не рекомендуется, так как и без него они активно повышают внутреннюю тревожность и эмоциональность.

Какой алкоголь подходит Рыбам

Рыбки — не самая лучшая компания на пьяной вечеринке. Грань между «веселюсь и танцую» и «пьян и делюсь своими переживаниями на кухне с малознакомым человеком» очень тонка. По характеру рынкам подходят сладкие некрепкие коктейли на основе кофейных ликеров. Хотя на самом деле рыбки бы предпочли что-то покрепче.