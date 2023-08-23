Новое ЧП в Суэцком канале: столкнулись два танкера с сжиженным газом

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Два танкера столкнулись друг с другом в Суэцком канале

Новое ЧП в Суэцком канале: столкнулись два танкера с сжиженным газом

Фото: www.globallookpress.com / Mohamed Shokry

Читайте нас в: Дзен Новости

В начале августа там же уже затонул буксир, который следовал из Сингапура в США.

Два танкера столкнулись в Суэцком канале. Один из них — Burri с Каймановых островов, он перевозил нефтепродукты, а второй — BW Lesmes, он перевозил сжиженный газ под флагом Сингапура. Об этом сообщает Marinetraffic на личной страничке блога в популярной социальной сети.

Данные системы мониторинга говорят о том, что танкер Burri был отбуксирован от BW Lesmes этой ночью. По состоянию на 02:49 (МСК) суда находились недалеко друг от друга.

В начале августа там же уже затонул буксир, который следовал из Сингапура в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия задействовала ледоколы для доставки нефти Китаю по Севморпути.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
6:50
Не повторяйте эту ошибку: пять самых нелепых цветовых сочетаний в одежде
6:42
«Если нужно — поженимся»: Марат Башаров о своей новой возлюбленной
6:34
Новое ЧП в Суэцком канале: столкнулись два танкера с сжиженным газом
6:26
«Сошел с ума»: Киркоров устроил «охоту» на детей с луком и стрелами
6:18
Великобритания выделит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«Озвучил целую эпоху»: Лещенко высказался о смерти Тото Кутуньо
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку