Россия задействовала ледоколы для доставки нефти Китаю по Севморпути

Российские ледоколы пришлось задействовать в Восточно-Сибирском море, чтобы вывести караван танкеров, впервые доставляющих сырье из балтийских портов в Китай по Северному морскому пути. Об этом пишет EADaily.

Издание ссылается на данные автоматических идентификационных систем (АИС) судов, согласно которым 15 августа ледоколы «Таймыр» и «Сибирь» завершили проводку танкеров «Приморский проспект», NS Arctic и «СКФ Балтика» через льды Восточно-Сибирского моря на открытую воду к Чукотскому морю — у выхода с Севморпути.

За пять дней караван судов прошел около 550 миль и 16 августа танкеры подходят к Берингову проливу. «Приморский проспект» и NS Arctic впервые доставляют российскую нефть в Китай по самому короткому пути. Танкеры покинули Усть-Лугу и Приморск на Балтике 13–14 июля и планировали совершить переход за 31−34 дня — на две недели раньше, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал. Однако в Восточно-Сибирском море суда задержались на шесть дней, не рискуя самостоятельно зайти в ледовые поля. Затем их взял на проводку ледокол «Таймыр».

В то же время танкер «СКФ Балтика», который шел в сопровождении ледокола «Сибирь» с Карского моря, по-прежнему планирует уложиться в установленные сроки — 31 день. Танкер прибудет в китайский порт 29 августа.

Несмотря на задержку танкеров «Приморский проспект» и NS Arctic, поставки российских грузов арктическим путем продолжаются. Так, танкер «СКФ Иртыш» следует из Усть-Луги в Чжухай. Судно уже вышло на Севморпуть и планирует добраться до порта назначения за 31 день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что застрявшие во льдах на Северном морском пути танкеры, перевозившие российскую нефть в Китай, продолжили свой путь благодаря ледоколу «Таймыр».