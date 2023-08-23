Теннисистка Серена Уильямс родила вторую дочь от мужа Алексиса Оганяна

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян празднуют появление на свет второго ребенка. Счастливая 41-летняя мама опубликовала в личном блоге первые кадры с малышкой, младшую дочь она назвала сильным еврейским именем, означающем могущество и благородство — Адира. Полностью оно звучит как Адира Ривер Оганян.

Теннисистка и ее супруг впервые встретились в отеле в Риме в мае 2015 года. Забавную историю они с удовольствием позже рассказывали прессе. Серена пыталась выгнать Алексиса из-за своего стола, пугая, что по полу бегают крысы. Когда он делал ей предложение, помимо поездки в тот самый отель и кольца подарил плюшевую крысу. В декабре 2016 года пара обручилась, а в сентябре следующего года у них родилась дочь Олимпия.

Первая беременность далась спортсменке нелегко, во время родов она едва не умерла от легочной эмболии. Своей ошибкой звезда кортов посчитала слишком усердные тренировки, которые не отменялись даже в положении. Во второй раз Уильямс не стала жертвовать здоровьем ради тенниса. К появлению младшенькой она готовилась со всей осторожностью.

Некоторое время спортсменка скрывала, что ждет второго ребенка. Все карты они с мужем раскрыли на Met Gala в мае этого года. Говорить ничего не пришлось, но не заметить живота светящейся от счастья Серены было невозможно. С тех пор он смело делилась с публикой волнением перед предстоящим пополнением в семействе.

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