Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky празднуют рождение второго сына

Старшему наследнику знаменитостей с необычным именем RZA весной исполнился год.

Певица Рианна (Полное имя Робин Рианна Фенти. — Прим. ред.) и ее избранник Раким Ателастон Майерс, выступающий под псевдонимом A$AP Rocky, во второй раз стали родителями. Исполнительница родила своему сыну Ризе (RZA Athelston Mayers) братика. Как сообщается в статье на портале TMZ со ссылкой на эксклюзивные источники, малыш появился на свет в тайне от публики еще 3 августа.

Информаторы издания отмечают также, что Рианна родила младшего наследника в Лос-Анджелесе. Его имя еще неизвестно, но оно определенно начинается на «Р», и это мальчик, настаивают осведомители. В последний раз до появления крохи артистка появилась перед поклонниками с уже большим животом в июле. Влюбленные путешествовали, а в социальных сетях появлялись традиционно откровенные фото беременной Рианны.

Риза Ательстон Майерс родился 13 мая 2022 года. Имя ему было выбрано в знак уважения к известному лидеру клана Wu-Tang. Об ожидании второго ребенка Рианна объявила в феврале 2023-го в перерыве между таймами Суперкубка, на который пришла с возлюбленным рэпером. Срок уже был немаленький, исполнительнице удалось застать фанатов и журналистов врасплох — прежде никто и не подозревал о новой беременности.

Поклонники по всему миру затаенно следили за каждым шагом певицы. Весной был рассекречен пол ее второго малыша, об этом писали все светские хроники. Знаменитая мама попала в объективы папарацци в магазине детских товаров в Беверли-Хиллз, где вместе с A$AP Rocky выбирала одежду. В руках селебрити оказался розовый комбинезончик. Из-за этого случая долгое время фанаты были уверены, что Рианна ждет девочку. Впрочем, пока нет и официального подтверждения, что родился мальчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонник Рианны был задержан полицией после попытки сделать ей предложение.