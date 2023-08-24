«Тихая охота» в разгаре: признаки отравления грибами и правила первой помощи

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 36 0

Миколог Вишневский: при отравлении грибами не рекомендуется вызывать рвоту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Михаила Вишневского; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Через какое время проявляются первые признаки интоксикации? Как вовремя обнаружить их, чтобы спасти себе жизнь?

Отравление грибами — частая причина обращений в больницу. При этом замечать симптомы человек начинает спустя шесть-девять часов после употребление ядовитого продукта.

О том, как помочь себе и близким в таких случаях, 5-tv.ru рассказал миколог Михаил Вишневский. Так, в первую очередь важно вовремя заметить, что вы отравились.

В этом помогут самые очевидные симптомы: общее обезвоживание, боли в области живота, рвота и диарея. При этом у детей признаки отравления могут проявиться намного раньше, чем у взрослых.

«Если мы наверняка не знаем, что это за гриб, надо сохранить его остатки, чтобы передать врачам. Нельзя употреблять алкоголь — он ускоряет всасывание любых ядов. Не рекомендуется применять народные методы и вызывать рвоту, потому что могут образоваться микротравмы, и многие яды поступят в кровь», — объяснил эксперт.

До приезда врачей пострадавший должен лежать и пить достаточное количество прохладной воды. Также можно принять активированный уголь, но не более того.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятеро детей отравились грибами в Ленинградской области.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:46
В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере
8:40
Фигуристку Загитову могут лишить водительских прав из-за видео в соцсетях
8:33
При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком
8:26
Шанс есть? Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку с одним условием
8:16
Нервы расшатались: Оксана Самойлова угодила в клинику из-за проблем с психикой
8:11
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России