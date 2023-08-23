Пять детей отравились грибами в Ленинградской области

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 21 0

Четверо находятся в настоящее время в реанимации.

Пять детей отравились грибами в Ленинградской области

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Пять детей отравились грибами в Ленинградской области. О случившемся 5-tv.ru сообщил источник, близкий к ситуации.

По его информации, все произошло в Бокситогорском районе. Дети отдыхали в лагере «Восток», подтвердили в администрации. В лесу во время прогулки они употребили сырые неизвестные грибы.

В больницу с симптомами отравления были доставлены пять ребят, среди них — четверо в реанимации. Известно, что один находится в крайне тяжелом состоянии, один — в среднем, остальные — в тяжелом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к врачам с признаками отравления после употребления шаурмы во Владимире обратились, по последним данным, 107 человек.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Минсельхоз заявил о растущих объемах производства детского питания
9:49
Более 100 православных икон обнаружены в ЛНР, их хотели вывезти из страны
9:46
Пять детей отравились грибами в Ленинградской области
9:40
Павел Прилучный показал, как проводит время с детьми и новой женой
9:26
Три человека погибли при обстреле белгородского села Лавы
9:25
Бойцы группировки «Восток» уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ за сутки

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку