Пять детей отравились грибами в Ленинградской области. О случившемся 5-tv.ru сообщил источник, близкий к ситуации.

По его информации, все произошло в Бокситогорском районе. Дети отдыхали в лагере «Восток», подтвердили в администрации. В лесу во время прогулки они употребили сырые неизвестные грибы.

В больницу с симптомами отравления были доставлены пять ребят, среди них — четверо в реанимации. Известно, что один находится в крайне тяжелом состоянии, один — в среднем, остальные — в тяжелом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к врачам с признаками отравления после употребления шаурмы во Владимире обратились, по последним данным, 107 человек.