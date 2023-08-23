Киевский режим попытался атаковать Калужскую область двумя беспилотниками, однако они были сбиты. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка. По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли террористическую попытку киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолетного типа.